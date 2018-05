Au aparut insulele lui Popa

„În Centrul Civic vă spun ce am făcut, pentru că ţin la bănuţii pe care-i avem, spune Ioan Popa. Am început să adunăm ceva bănuţi în conturile Primăriei, dar nici nu vreau acum să-i arunc peste gard. Am convenit să facem un lucru simplu, zic eu. Am...

Caras Online, 4 Mai 2017