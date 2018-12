VARIANTE… Pânã la Crãciun mai sunt 10 zile, iar pietele au început sã se umple de brazi. Concurenta se dã între comerciantii mãrunti si lanturile mari de magazine. În cursul zilei de ieri am vizitat Piata Traian, dar si un magazin de bricolaj, pentru a afla mercurialul pomilor de Crãciun. Am observat faptul cã în acest an sunt brazi naturali pentru toate buzunarele, de la 30 de lei, cât costã cel mai ieftin brad de un metru, pânã la 200 de lei, cât costã un brad de patru metri.

Pentru unii comercianti din Piata Traian, ieri a fost prima zi de lucru. Un comerciant din judetul Neamt spune cã de 19 ani vinde brazi la Vaslui, de fiecare datã reusind sã-si epuizeze marfa înainte de... citeste mai mult