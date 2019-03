România are un reprezentant pentru proiectul The Speed Project: Alexandru Corneschi, căpitan al comunităţii adidas Runners Bucharest!

Atlet în lotul României care ţinteşte Jocurile Olimpice din 2020, Alex Corneschi este primul român care participă în cadrul The Speed Project, cursă care se va desfăşura între Los Angeles şi Las Vegas. Şase alergători ai comunităţii globale adidas Runners vor încerca să depăşească recordul şi să străbată 550 km în mai puţin de 35h 49 de minute. Cursa va fi difuzată live azi, pe canalul Instagram adidas... citeste mai mult