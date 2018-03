Steaua, Dinamo, Rapid, Gaz Metan Medias si FC Vaslui isi joaca sansa in play-off Romania are din nou sansa sa scoata capul in Europa, la fotbal. Cinci echipa joaca joi in returul play-offului care duce in grupele Ligii Europa. Inafara de Gaz Metan,...

Informatia zilei SM, 24 August 2011