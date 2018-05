Echipa spaniola Atletico Madrid a castigat, miercuri seara, finala Europa League din acest sezon in fata gruparii franceze Olympique Marseille, cu 3-0 (1-0).

Un meci dominat autoritar de Atletico Madrid, formatie care isi trece in cont al treilea trofeu Europa League din istorie, dupa cele din 2010 si 2012.

Griezmann a deschis scorul la jumatatea primei reprize, dupa ce Marseille ratase prin Germain la 0-0 sansa deschiderii scorului. Scapat singur atacantul echipei din Hexagon a trimis peste poarta.

In minutul 32 Marseille a primit o... citeste mai mult