Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis încă de vineri doua atentionari Cod galben de depasire a cotelor de aparare pentru anumite sectoare ale Dunarii, valabile pana in data de 31 martie 2018.

"Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara (sectiunea Bazias), se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii (aval de S.H.E.N. Portile de Fier), cu depasirea Cotelor de... citeste mai mult