Meteorologii au emis o atentionare meteo de ploi torentiale, valabila in toata tara. Avertizarea intra in vigoare in aceasta seara, la ora 17:00. Alerta este in vigoare pana joi la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Maramures, nordul...

Ziarul de Iasi, 19 Septembrie 2017