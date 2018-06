Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi seara, o atenţionare cod portocaliu de ploi şi grindină, valabilă în următoarea oră. Alte cinci judeţe din zona Transilvania sunt sub atenţionare cod galben.

Potrivit ANM, mai multe localităţi din judeţul Bihor sunt sub atenţionare cod portocaliu, fiind semnalate averse ce vor cumula 35-40 l/mp, grindină de dimensiuni mici şi medii, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.

Atenţionarea este valabilă până la ora 19.30.

De asemenea, judeţele Mureş, Arad, Caraş-Severin, Braşov şi Hunedoara sunt sub cod galben, fiind semnalate grindină de dimensiuni mici,... citeste mai mult

