Atentionare de vreme rea

Specialistii ANM au emis o noua atentionare, conform careia ninsorile se agraveaza si vor fi prezente in cea mai mare parte a tarii. Este valabila pana miercuri, la ora 14:00. “In intervalul mentionat, aria ninsorilor va cuprinde treptat cea mai mare parte a tarii, incepand cu regiunile sud-vestice. In Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali, nordul si vestul Olteniei, sudul Banatului, precum si in nord-vestul Munteniei ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent.... citeste mai mult

