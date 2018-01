Atentionare de calatorie MAE pentru Franta: Alerta rosie pentru epidemie de gripa Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Franta.

Sursa foto: unsplash.com Social "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale franceze, pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018 va fi mentinuta starea de alerta pentru epidemie de gripa, pe tot teritoriul francez. Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 si 64 ani. Au fost inregistrate un numar de... citeste mai mult

acum 30 min. in Social, Vizualizari: 21 , Sursa: 9am in