Atentionare de calatorie MAE pentru Bulgaria: Coduri portocaliu si galben de ninsoare Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria.

Sursa foto: unsplash.com Social "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 22-23 ianuarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, insotite de vant puternic. In acest sens, au fost emise urmatoarele coduri de atentionare... citeste mai mult

