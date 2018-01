Atentionare de calatorie MAE pentru Bulgaria: Cod galben de ninsori pentru 8 regiuni Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria.

Sursa foto: pixabay.com Social "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie si Hidrologie, pentru perioada 13-14 Ianuarie 2018, 8 regiuni: Montana, Vrata, Loveci, Gabrovo, Pazardjik, Plovdiv, Smolyan si Kardjali, sunt sub cod galben de ninsori. Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant,... citeste mai mult

