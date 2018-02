Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Bulgaria, care se va afla sub cod roşu şi portocaliu de ninsoare şi viscol

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Bulgaria că, în conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie și Hidrologie, în perioada 26 – 27 februarie 2018, întreg teritoriul R. Bulgăria va fi afectat de căderi însemnate de precipitații sub formă de ninsoare, însoțite de vânt puternic și temperaturi scăzute și au fost emise următoarele coduri:

- Cod roșu pentru căderi de precipitații sub formă de ninsoare și vânt puternic în... citeste mai mult

