Meteorologii susţin că vizibilitatea este scăzută local sub 200 de metri. Potrivit ANM, este cod galben de ceaţă în judeţele Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa, Buzău şi Ilfov. Atenţionarea este valabilă până la ora 14.00. Ceaţa determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. citeste mai mult

