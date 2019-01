Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi de vânt puternic în mai multe județe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 12.00, în județele Cluj, Sălaj și Bistriţa-Năsăud, se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri, izolat sub 50 metri.

Până la ora 11:00, în judeţul Covasna, localităţile: Baraolt, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brăduţ, Baţani, Barcani, Vârghiş şi Valea Mare) se va semnala ceaţă, fenomen care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 metri.

Până la ora 10:00, în mai multe localităţi din judeţul Bihor se vor semnala intensificări ale... citeste mai mult