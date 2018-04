18 judeţe sunt, în următoarele ore, sub avertizare cod galben de vânt, care la rafală poate atinge viteze de 100 de kilometri pe oră.

Potrivit unor avertizări nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, până la ora 9.00 sunt sub cod galben de vânt zonele montane ale judeţelor Suceava, Vâlcea, Gorj, Argeş, Prahova şi

Dâmboviţa.

În aceste zone se vor semnala intensificări ale vântului ce la rafală vor depăşi viteze de 90-100 kilometri pe oră.

Judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanta, Tulcea sunt sub cod galben de vânt până la ora