O planta aparent banala este letala pentru romani. Poate ucide un copil in aproximativ un minut si un adult in maxim 15 minute. „Aproape mi-am pierdut fiica, care a bagat o parte din frunzele plantei in gura! Limba ei s-a umflat pana la punctul de...

Buna ziua Iasi, 23 Ianuarie 2016