Atentie! Tentative frauduloase de colectare a unor date confidentiale in numele ANAF Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat o tentativa de frauda in numele sau. Agentia indeamna la precautie.

ANAF le recomanda tuturor reprezentantilor operatorilor economici sa ignore orice comunicari neoficiale sau solicitari de date confidentiale care pretind ca provin de la ANAF, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine indoielnica. "Semnalam cel mai recent caz in care se utilizeaza fraudulos atat insemnele oficiale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale Organizatiei Europene a Administratiilor Fiscale (IOTA), cat si... citeste mai mult

azi, 11:26 in IT&C, Vizualizari: 104 , Sursa: Manager in