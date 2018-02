Atentie soferi: Tarifele de referinta pentru politele RCA se modifa Cornel Coca Constantinescu, vicepresidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca tarifele de referinta ale politelor de asigrare a raspunderii civile auto (RCA) se vor calcula dupa alte scheme, ceea ce va genera atat cresteri de costuri, cat si scaderi, in functie de fiecare situatie.

„Aceste tarife vor fi calculate astazi dupa alte coordonate decat au fost in anul precedent si este foarte important ca ele sa ramana in zona acelui buffer de 36%, numit de noi Factorul N, si care face diferenta dintre clientii cu risc scazut si mediu si clientii cu risc ridicat”,... citeste mai mult