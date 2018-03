Asa cum era de asteptat, iarna si-a intrat in drepturi in acest sfarsit de luna. Centrul Infotrafic informeaza ca la aceasta ora ninge in 11 judete ale tarii si, deocamdata, nu au fost inregistrate incidente rutiere. Atentie soferi, a venit iarna!...

Protv, 26 Noiembrie 2010