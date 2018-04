Atentie, soferi: Din 20 mai vi se blocheaza masina in trafic daca nu aveti acest document Ministerul Afacerilor Interne a dispus o masura care da fiori reci participantilor la trafic: soferilor prinsi in trafic cu ITP-ul expirat li se vor aplica amenzi, li se vor confisca placutele, iar masinile nu vor mai putea fi deplasate, decat prin impingere sau pe platforma.

Masura blocarii masinilor in trafic va intra in vigoare din 20 mai, precizeaza MAI pe pagina oficiala de Facebook.

"Din 20.05.2018, daca sunteti surprinsi in trafic cu Inspectia Tehnica Periodica (... citeste mai mult

azi, 18:26 in Auto, Vizualizari: 31 , Sursa: Manager in