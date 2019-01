Astfel avertizarea meteo este valabilă joi de la ora 8:00 până la ora 11:00 şi vizează zonele:



Județul Suceava: zona joasă;

Județul Vaslui;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Galaţi;

Județul Iaşi;

Se va semnala ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m, izolat sub 50 m., trecător burniță sau ploaie slabă.

