Daca porniti la drum in aceasta dimineata, atentie mare cum circulati! Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat COD GALBEN de CEATA in mai multe zone din tara. Astfel, intre orele 05:00 si 11:00, pe arii extinse in judetele Ialomita,...

Reporterul, 19 Ianuarie 2015