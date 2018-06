Prin formarea cheagurilor de sange nu se mai pot produce hemoragii masive, de aceea este esential ca organismul sa le formeze, fiind salvatoare in anumite situatii.

Cu toate acestea, sunt cheaguri de sange care se pot dezvolta in zone nepotrivite si care pot ameninta viata persoanei in cauze. De aceea, este foarte important sa recunosti simptomele, iar ulterior sa mergi obligatoriu la medic.

• Umflarea unui picior sau a unei maini. Acesta poate sa fie semnul existentei unei tromboze venoase. Cu alte cuvinte circulatia sangelui este deficitara, stagnata, iar... citeste mai mult