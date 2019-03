Nicusor Constantinescu, in calitate de sef al Consiliului Judetean Constanta (CJC), a destructurat Centrul Militar Zonal (CMZ) Constanta printr-o serie de masuri care au pus in pericol siguranta nationala, sustin procurorii in rechizitoriul intocmit...

Ziua de Constanta, 28 Iulie 2016