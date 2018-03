Calificați la World Cup 1994 in extremis, după victoria de la Cardiff (2-1), tricolorii iși începeau aventura americană in Grupa A, alături de Statele Unite ale Americii, Elveția și Columbia. Hagi, Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, Raducioiu si toti ceilalti membri ai generatiei de aur aveau să întâlnească în primul meci reprezentativa Columbiei, despre care celebrul Pele spunea că este favorită la câștigarea campionatului mondial, mai ales după ce Valderrama and co. batusera cu 5 - 0 Argentina, chiar la Buenos Aires. Cei peste 90.000 de spectatori prezenți în tribunele Stadionului Rose Bowl din Pasadena, au asistat o partidă foarte disputată, terminată cu scorul de 3-1... citeste mai mult

