In fiecare zi atingem obiecte care ne pun sanatatea in pericol din cauza microbilor prezenti pe ele.

In urma unei noi cercetari reaizate in SUA, specialistii au tras un nou semnal de alarma, potrivit bzi.ro.

Doctorul Charles Gerba, profesor de mibrobiologie la Universitatea din Arizona, sustine ca oamenii nu sunt constienti de pericolele la care se expun atunci cand merg la slujba sau cand fac diferite lucruri acasa.

CBS News ofera cateva exemple dintre cele mai periculoase astfel de obiecte. Acestea au fost testate cu un aparat specializat in verificarea gradului de curatenie. Astfel,... citeste mai mult