Grupul german Lidl, unul dintre cei mai mari trei jucători din comerţul local, cu afaceri de peste un miliard de euro în 2016, a înfiinţat în primăvara acestui an compania Lidl RomŒnia Digital societate în comandită, firmă care are un capital social de pornire de 46 de milioane de lei (10 mil. euro).

Aceasta este cea mai ma re companie după va loa rea capitalului social, în fiinţată în primele patru luni din acest an, arată da te le de la Registrul Comerţului.

