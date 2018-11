Parul tau este cel care te poate preveni in legatura cu aparitia unui atac de cord.

Un fir de par cu lungimea de 15 cm poate fi supus unor analize pentru a ne spune daca am fost supusi stresului pentru o perioada mai lunga de timp.

Aceasta metoda este folosita deoarece in zilele noastre, una dintre cele mai dese cauze ale unui deces este atacul de cord.

Parul are o metoda unica de avertizare a corpului care a fost supus stresului pentru o perioada mai lunga de timp.

De obicei, parul creste aproximativ 1 cm intr-o luna, deci un fir de par de 15 cm poate fi analizat... citeste mai mult