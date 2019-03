Atentie parinti! Gradinita va deveni obligatorie / Ne permitem sau nu sa impunem acest lucru?

Din toamna anului 2020, copiii care au implinit 5 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu in grupa mare pentru a putea merge mai departe in clasa pregatitoare. Treptat insa, anii de invatamant obligatoriu in Romania se vor extinde de la 11, cat prevede legea in prezent, la 16.

Grupa mare va deveni obligatorie pana in 2020. Din 2023, copiii de 4 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu la gradinita, iar pana in 2030 va deveni obligatorie si grupa mica. Proiectul care modifica legea educatiei se afla in dezbaterea Senatului.

Initiatorul proiectului, deputatul Szabo Odon argumenteaza “Este foarte... citeste mai mult

