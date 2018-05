Un barbat in varsta de 41 de ani, din Arad a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a creat pe un site de escorte un profil fals, racoland mai multe persoane carora le motiva ca le ofera "servicii sexuale de calitate", iar dupa ce primea fotografii indecente cu potentialii clienti, ii santaja.

Barbatul a obtinut, astfel, de la un cetatean american, suma de 30.000 de dolari, potrivit stirilekanald.ro.

Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Politia Timis, politistii specializati in combaterea criminanitatii informatice, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au facut miercuri o perchezitie in municipiul... citeste mai mult