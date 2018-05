Bărbatul povesteşte că i s-au tăiat cauciucurile maşinii, fiind nevoit să sune la 112 pentru ajutor.

"Cum poţi fi prăduit ca în vestul sălbatic, la final de vacanţă! Sinesti, E85, Bucureşti - Buzău. În această seară am oprit într-o parcare, pe drumul Buzau-Bucureşti, pentru o pauză de la condus. Am urcat în maşină când am văzut că cea din faţa mea, oprită şi ea în parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment Ok, o bănuială mi-a zis să mă car. Fix în acel moment am văzut oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre maşină în viteză. Eram deja înăuntru şi am văzut cum un tânăr era deja...

