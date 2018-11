Medicul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama atrage atentia asupra simptomelor de infarct, sfatuindu-i pe oameni sa afle care sunt diferentele in functie de sexul persoanei.

Totii pacientii pot sa simta o presiune in piept si durere tot in aceeasi zona, dar si la gat, in zona maxilarului, a bratelor sau a spatelui, in cazuri mai rare la barbati, dar mai dese la femei.

In cazul barbatilor, mai apar ameteala, transpiratia rece si o senzatie de slabiciune. In cazul femeilor, acestea pot sa aiba insomnii, indigestie sau sa sufere de anxietate, toate putand prevesti... citeste mai mult