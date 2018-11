Nu toate atacurile de cord se manifesta prin dureri in capul pieptului si transpiratii abundente, unele "lovesc in tacere si pe neasteptate" in lipsa oricarui simptom.

"In unele cazuri, pacientii au simptome "silentioase" care nu ii fac sa se simta atat de rau incat sa nu poata merge singuri la doctor", spune autorul studiului, David Bluemke, director al Centrului de Radiologie si Imagistica de la centrul NIH.

Simptomele lor includ o durere usoara in piept, greata, varsaturi,... citeste mai mult