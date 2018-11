Le consumam in fiecare zi, dar nu ne-am gandit pana acum ca pot fi toxice. Aceste alimente pot fi otravitoare daca le consumi in mod exagerat.

- nucsoara este halucinogena. Consumul a mai mult de 5 grame provoaca crampe musculare si psihoza.

- tonul absoarbe mercurul si acesta ajunge la creier odata consumat.

- migdalele amarui pot cauza probleme adultilor, iar copiilor le pot fi fatale. Doar 7-10 migdale marui sunt suficiente pentru a cauza probleme. Insa exista varianta buna, migdalele dulci, care sunt chiar benefice.

- rubarba, consumata in cantitati mari, poate cauza pietre la rinichi.

- cartofii cu coaja verde sau cei care au germenii verzi au o substanta toxica, evita sa-i... citeste mai mult

acum 46 min. in Life, Vizualizari: 25 , Sursa: Antena 3 in