Poveste incredibila la Iasi, dupa ce un pedofil in varsta de 44 de ani a fost demascat • Barbatul, care sufera de nanism, ar fi abordat mai multe minore, de pe un cont de Facebook fals • Ulterior, le-ar fi cerut copilelor poze indecente si ar fi planificat intalniri in scopuri sexuale • Politistii ieseni au deschis un dosar penal, iar daca se va stabili ca este vinovat, barbatul risca sa ajunga in spatele gratiilor • In prezent, acesta se afla la Institutul de Psihiatrie “Socola”, pentru o expertiza de specialitate... citeste mai mult

acum 9 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Vremea Noua in