Supermarketul LIDL retrage de pe piata un produs uzual, produs cumparat de o majoritate covarsitoare de clienti.



Produsul poate contine urme de plastic.



Lidl Romania retrage in acest moment produsul Rosii tocate in sos de rosii cu busuioc, cu termenul de valabilitate 31 decembrie2020, scrie BZI.





Nu este exclus ca in produsul respectiv sa existe bucati de plastic. Clientii sunt sfatuiti sa nu consume produsul. Daca ati cumparat acest produs il puteti returna la oricare dintre supermarketurile LIDL.



azi, 17:06 in Locale, Vizualizari: 35 , Sursa: Botosaneanul in