Atentie le escroci! Nu va lasati inselati prin telefon!

Asa avertizeaza politistii ialomiteni care s-au confruntat recent cu doua astfel de fapte.

Mai exact, doua femei de 71 si 79 de ani, din municipiul Fetesti si localitatea Barcanesti, au sesizat politia cu privire la faptul ca au fost victimele infractiunii de inselaciune prin metoda „Accidentul”.

Persoanele in cauza au relatat anchetatorilor ca au fost contactate telefonic de persoane necunoscute, care au pretins ca indeplinesc anumite functii, iar fiicele lor au fost implicate in accidente rutiere soldate cu victime, avand nevoie de anumite sume de bani.

In ambele cazuri, persoanele contactate le-au comunicat necunoscutilor ca dispun doar de o parte din... citeste mai mult