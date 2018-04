Atentie la vinurile false! Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a initiat actiuni de verificare a calitatii si conformitatii tuturor vinurilor de pe piata.



In urma controalelor, au fost depistate in depozitele unor distribuitori din judetele Buzau, Galati si Neamt, unele loturi provenite din Bulgaria, care s-au dovedit a fi falsuri.



Pentru identificarea unor eventuale fraude, probele au fost trimise pentru efectuarea de analize izotopice, specifice identificarii prezentei apei exogene, respectiv a prezentei alcoolului etilic de alta natura decat cel obtinut prin fermentarea naturala a strugurilor.



Probele au fost analizate in... citeste mai mult