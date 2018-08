Atentie la semafoarele situate in dreptul zonelor de reabilitare

Politistii braileni continua sa actioneze pentru combaterea si sanctionarea incalcarii normelor rutiere de catre soferii care tranziteaza DN 2B, in zona podului situat in apropierea intersectiei cu Soseaua Buzaului, in special pentru depasirea coloanei oprite la semafor si nerespectarea culorii rosii a acestuia.

In data de 01.08.2018, in intervalul orar 10:00-12:00, politisti din cadrul Serviciului Rutier si Biroului Ordine Publica au organizat si desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea nerespectarii normelor legale privind depasirea si nerespectarea culorii rosii a semaforului din... citeste mai mult

