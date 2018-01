O nouă metodă de înșelăciune face victime în țara noastră. Mai multe persoane din Vaslui au reclamat că au fost victimele unei escrocherii. MAi exact, păgubiții au precizat că un bărbat le-a bătut la ușă, dându-se drept un vecin de la o scară alăturată. Acesta le-a povestit că i-a murit soția și că are nevoie de bani pentru o conduce pe ultimul drum, notează vremeanoua.ro.

“Într-o searã, pe la ora 19.00, am auzit soneria de la intrare. Am deschis, iar în fata usii era un bãrbat la vreo 50 de ani, cu barbã. M-a salutat dupã care mi-a zis cã e vecinul de la scara C. Eu nu-mi cunosc toti vecinii din bloc, asa cã l-am ascultat. A început sã-mi povesteascã cã i-a murit sotia... citeste mai mult