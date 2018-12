Atentie la materialele pirotehnice!

Politistii ialomiteni desfasoara in aceasta perioada activitati pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in cadrul actiunii ,,Foc de Artificii”. Aproape 33 de kg de articole pirotehnice au fost confiscate de oamenii legii pana acum.

Astfel, in data de 6 decembrie a.c., pe raza comunei Cosereni a fost organizata o actiune pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. In cadrul activitatilor derulate, in urma... citeste mai mult

