Atentie la credite! BNR pregateste limitarea gradului de indatorare In urma indatorarii tot mai accentuate a populatiei, Banca Nationala a Romaniei a stabilit niveluri maxime ale gradului de indatorare aplicat in cazul creditelor ipotecare sau de consum. Astfel, cei care au niste venituri mici, vor fi afectati incepand cu data de 1 iulie in cazul in care vor dori sa obtina credite mari. Este important de stiut ca cei care au deja credite, nu vor fi afectati in niciun fel de aceasta lege. Deocamdata vorbim doar despre un proiect al celor de la Banca... citeste mai mult