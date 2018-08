Atentie la cladirile cu fatadele neintretinute

Politia Locala Braila desfasoara in permanenta actiuni de atentionare si sanctionare a proprietarilor de imobile de patrimoniu care nu respecta legislatia in vigoare privind intretinerea unor astfel de cladiri. In acest sens, in ziua de 07.08.2018, a fost sanctionata contraventional, din nou, proprietara imobilului situat in Piata Traian, la nr. 4. Proprietara, in varsta de 60 de ani, locuieste in Bucuresti si a mai fost, in anii anteriori, atat somata cat si amendata pentru neintretinerea fatadei. Recent, de pe exteriorul cladirii au inceput sa se desprinda bucati de tencuiala care pun in pericol siguranta trecatorilor. La data respectiva, mai precis la jumatatea... citeste mai mult

