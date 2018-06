Inspectoratul de Politie Judetean Braila a lansat Campania de prevenire a furturilor din buzunare "Atentie la buzunare!".

Initiativa implementarii campaniei apartine Retelei Europene de Prevenire a Criminalitatii (EUCPN), din care Politia Romana face parte din anul 2007, anul intrarii in Uniunea Europeana.

Campania „Protect your pocket” a fost lansata la nivel european si va fi implementata pana la data de 31.08.2018, in 25 de state ale Uniunii Europene, printre care si Romania.

Campania isi propune informarea publicului larg... citeste mai mult

