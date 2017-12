Carmen Harra, previziuni despre cel mai negru an al umanităţii: 2018! Celebra prezicătoare spune c n anul care vine ne aşteaptă momente extrem de dificile şi asta din cauza alegerilor deloc bune pe care le-am făcut în 2017. ”Nu este un an pe care să-l...

Antena 3, 19 Decembrie 2017