Fie că este iarnă și vrei să arăți diferit sau e doar dorința unei schimbări de look, orice femeie care se iubește, pune preț pe manichiură. De cele mai multe ori, pentru femei contează mai mult manichiura decât machiajul facial ori tunsoarea. De ce? Pentru că unghiile bine îngrijite oferă persoanei încredere în sine și confort.

Vicky Schwarzkopf lucrează în domeniu acesta de opt ani de zile și pune pasiune în ceea ce face,de dimineața de când începe munca, până la finalul zilei ,pentru ca toate clientele să fie mulțumite.

Vicky Schwarzkopf: “Lucrez în acest domeniu de opt ani de zile și pot să spun că sunt norocoasă că am învățat de la cele mai bune manichiuriste, am... citeste mai mult