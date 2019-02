A trecut deja Un An de cand Pearl Beauty Center bucura satmarenii cu serviciile sale de inalta calitate si echipamentele de ultima generatie. Acum exact cu an, la lansarea salonului, Gyongyi Martocsan (managerul salonului) si-a propus un obiectiv maret: fiecare satmareanca sa aiba puterea sa se priveasca in oglinda cu incredere si apreciere, pentru ca a scapat de complexele care o incorsetau.Acum, cand salonul a ajuns la un an de existenta, Gyongyi Martocsan ne-a marturisit ca a facut deja un pas semnificat... citeste mai mult