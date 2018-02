Apele oceanelor lumii nu mai sunt ce-au fost. Contaminate industrial, apele nu mai pot fi “casa” unui peste sanatos, pe care sa-l consumam fara probleme. In plus, alte tipuri de peste sunt pe cale de disparitie si nu este incurajat consumul.

Iata ce tipuri de peste ar fi bine sa-l eviti, potrivit site-ului Prevention.com.

1. Somn din import

Majoritatea somnului din import de pe piata provine din Vietnam, tara care este recunoscuta pentru utilizarea antibioticelor in crescatorii. Se recomanda in schimb, pestele de productie interna sau crapul asiatic.

2. Cod de Atlantic

Pentru ca a fost declarat pe cale de disparitie, codul de Atlantic a fost pus pe lista... citeste mai mult