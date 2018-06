Atentie: Daca primiti acest mesaj pe internet, anuntati politia Potrivit specialistilor in combaterea criminalitatii informatice, in acest moment se desfasoara o campanie prin care se incearca fraudarea victimelor prin sisteme informatice in numele Politiei.

Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis un comunicat prin care avertizeaza toti utilizatorii de internet, cu privire la riscul de a fi victimele unor fraude. “Daca primiti un mesaj care va solicita efectuarea de transferuri sau introducerea datelor personale in numele Politiei Romane, este important sa stiti ca este o frauda si sa nu dati curs cererii! Sesizati Politia daca aveti... citeste mai mult

azi, 14:07 in Social, Vizualizari: 42 , Sursa: Manager in